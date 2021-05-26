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Дело возбуждено после смерти школьницы в день сдачи ОГЭ в Северной Осетии

Трагедия произошла в школе поселка Калининский 24 мая

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ученицы девятого класса в день сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в Моздокском районе Северной Осетии. Об этом сообщили  в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данному факту следственными органами следственного управления <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в школе поселка Калининский 24 мая. По данным следствия, около 09:50 мск девятиклассница почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Медики в школе оказали ей первую помощь, в 10:02 мск девочка была доставлена в районную больницу. Несмотря на реанимационные мероприятия, школьница скончалась "в результате механической асфиксии, развившейся вследствие закрытия просвета верхних дыхательных путей пищевыми массами".

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям врачей, оказывавших медицинскую помощь девочке.

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