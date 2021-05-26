На Алтае возбудили дело после насилия сверстников над школьницей в заброшенном здании

БАРНАУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после насилия над ученицей начальных классов в заброшенном здании Барнаула, которое сверстники сняли на видео и распространили в соцсетях, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.

По данным следствия, днем 23 мая 14-летняя жительница Барнаула в компании сверстников в одном из заброшенных домов города избила 11-летнюю ученицу начальных классов, после чего совершила сексуальное насилие.

"Все действия были зафиксированы на камеру телефона. Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям подростков, которые посредством популярной социальной сети разослали видео", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего").

В пресс-службе правительства региона назвали случай "вопиющим", на него уже отреагировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. "Губернатор поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье. Представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия. Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.