Депутат заксобрания Бурятии Жамбалов получил реальный срок за смертельное ДТП

УЛАН-УДЭ, 26 мая. /ТАСС/. Прибайкальский районный суд признал виновным бывшего вице-спикера Народного хурала (парламента) Бурятии, действующего депутата Баира Жамбалова в совершении ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка, и приговорил его к шести годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в среду в ходе судебного заседания зачитал судья.

"Назначено наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сказал судья.

Кроме того, Жамбалов лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор может быть обжалован.

Авария произошла вечером 5 января 2020 года в Прибайкальском районе республики. Изначально обвиняемым был друг Жамбалова, сам депутат проходил по делу свидетелем. Но 25 апреля депутат был задержан, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

По данным следствия, обвиняемый на автомобиле марки Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащем родственнику Жамбалова, возвращался с рыбалки. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего на машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных травм.

После инцидента президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии и снял его с должности секретаря регионального отделения. После этого депутаты парламента Бурятии лишили Жамбалова должностных полномочий вице-спикера.