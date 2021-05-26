В Приморье поступил третий вертолет для нужд санитарной авиации

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Медики Приморья получили третий вертолет для нужд санитарной авиации. Воздушное судно приняло первый вызов - доставило бригаду врачей на вызов в Находку и эвакуировало двух пациентов, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"На санитарно-авиационные работы предусмотрена субсидия в размере 95 млн рублей: 70% обеспечивает федеральный центр, 30% - региональный бюджет. В рамках этой субсидии Национальная служба авиации предоставила Приморскому краю вертолет Ми-8, который полностью соответствует необходимым условиям транспортировки пациентов, в том числе с симптомами инфекционных заболеваний", - цитируют в сообщении главного врача территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Александра Партина.

Как отметили в министерстве здравоохранения края, вертолет Ми-8 будет использоваться для нужд санитарной авиации региона в течение года, на это время запланировано 322 летных часа данного транспортного средства. "Это большой объем часов, поэтому есть возможность максимально задействовать именно Ми-8. Дополнительный санитарный воздушный транспорт Ми-8 будет курсировать по всему Приморью", - отметили специалисты ТЦМК.

За пять месяцев этого года санитарная авиация Приморья, а это два вертолета марки EurocopterAS-350B3e, совершила 100 вылетов, 104 человека эвакуированы, на месте проведены три консультации и четыре операции. Два вертолета провели в небе более 287 часов.

Один борт санавиации отправляется на санитарные задания из аэропорта "Озерные ключи", недалеко от Владивостока. Второй базируется в аэропорту поселка Кавалерово и обслуживает самые удаленные муниципальные образования на севере региона, например, Тернейский муниципальный округ с низкой плотностью населения и дефицитом медицинских учреждений.

Оказание специализированной медицинской помощи жителям отдаленных районов края и снижение смертности населения - ключевые задачи национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.