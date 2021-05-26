В Геленджике осудили мужчину за ложное сообщение о взрыве аэропорта

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Геленджикский городской суд признал виновным приезжего гражданина в совершении ложного заявления о готовящемся взрыве, который позвонил в краевое УФСБ и сообщил недостоверную информацию об угрозе взрыва в местном аэропорту, его приговорили к трем годам колонии, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

"По данным следствия, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил по телефону в УФСБ России по Краснодарскому краю ложную информацию о существующей угрозе зданию аэропорта города-курорта. Геленджикский городской суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.

Экстренные службы проверили территорию аэропорта, опасных предметов не обнаружено, мужчина является приезжим из соседнего государства, подозреваемого разыскали сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, его признали виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве).

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что инцидент произошел в 2020 году.