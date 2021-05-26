Суд в Коми приговорил педофила к 14 годам колонии строгого режима

ТАСС, 26 мая. Житель Инты осужден на 14 лет колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера, развратных действий и видеосъемки несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Собранные следственными органами СК РФ по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю г. Инты. Он признан виновным в совершении действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), развратных действий (ст. 135 УК РФ) и видеосъемки несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов (ст. 242.2 УК РФ). <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Кроме того, ему назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Следствием и судом установлено, что в период с 2016 по 2018 год злоумышленник, страдающий расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии, под видом несовершеннолетнего знакомился через свою учетную запись в одной из социальных сетей с девочками, не достигшими 12 лет. Не менее 97 раз обвиняемый при помощи специального программного обеспечения произвел съемку прямых видеотрансляций с девочками, сохранил и хранил их на съемных накопителях информации. Потерпевшими по уголовному делу признаны три девочки (2005-2007 г. р.), которые проживали в Хабаровском крае, Тюменской и Московской областях.