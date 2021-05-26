Росрыболовство окажет содействие в расследовании ЧП с российским и японским судами

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Росрыболовство будет оказывать необходимое содействие в расследовании столкновения российского рыболовного траулера "Амур" и японской рыболовной шхуны "Хокко-мару 8" в Охотском море, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

Столкновение российского и японского судов произошло утром при плохой видимости у берегов Хоккайдо (Япония). По данным Морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска, трое японских рыбаков погибли, еще трое выжили. Российские рыбаки не пострадали.

"Росрыболовство следит за ситуацией в тесном взаимодействии с ФСБ России и МИД России. Росрыболовство выражает соболезнования семьям погибших рыбаков и готовность оказать необходимое содействие в расследовании", - говорится в сообщении. По поручению руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова представитель агентства в Японии будет отслеживать ситуацию непосредственно на месте.

По предварительной информации следователей, японское судно в условиях тумана и недостаточной видимости "находилось без подачи сигналов". Инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта").

"Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске. На предприятии пока не сообщают, получило ли судно повреждения в результате инцидента.

Как сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро, траулер "Амур" в настоящее время находится в японском порту Момбэцу, куда и следовал изначально с коммерческим грузом.