В Улан-Удэ введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка в пригороде

УЛАН-УДЭ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка в пригороде, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В связи с увеличением уровня воды в реке Тулунжа в столице Бурятии введен режим повышенной готовности. Соответствующее решение подписал первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский", - говорится в сообщении.

Река Тулунжа впадает в карьер Тулунжа вблизи СНТ "Современник". В зоне возможного подтопления находятся СНТ "Современник", нижняя часть микрорайона Тулунжа. "Не исключается выход воды в промышленную зону по улице Кабанская", - уточнили в управлении по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.

В настоящее время организован ежесуточный мониторинг уровня воды в водоемах.

"Для предотвращения угрозы подтоплений жилых домов организовано предоставление специальной техники для проведения необходимых работ. Также обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории", - отметили в пресс-службе.