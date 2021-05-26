Суд 31 мая рассмотрит иск Навального к ИК-2 за признание склонным к побегу

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 26 мая. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области 31 мая начнет рассмотрение иска Алексея Навального к исправительной колонии №2 за постановку на профилактический учет как склонного к побегу, передает корреспондент ТАСС с предварительного слушания.

"Дата рассмотрения - 31 мая, 15:00", - сказала судья.

Навальный поставлен на профилактический учет как склонный к побегу в ИК-2 на шесть месяцев, сообщил в суде представитель колонии Илья Круглышев. "Касаемо шестимесячного срока - это установлено приказом Минюста", - сказал представитель колонии. Другой представитель колонии - Ирина Ковалева - добавила, что постановка производится автоматически.

Сам Навальный в ходе заседания в среду сообщил, что в СИЗО его поставили на профучет на три месяца, срок которых уже вышел, но в колонии его поставили на учет на шесть месяцев.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.