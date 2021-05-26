Суд в Петербурге прекратил дело бизнесмена о хищении 358 млн рублей из института авиации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование бизнесмена Олега Зыкова, обвиняемого в продаже институту гражданской авиации за 358 млн рублей подержанного авиатренажера под видом нового, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд переквалифицировал действия Зыкова с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в сфере предпринимательской деятельности) и прекратил уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности", - говорится в сообщении.

В январе 2020 года ТАСС сообщал, что в здании университета на Московском проспекте проводились обыски по делу о данном тренажере. Следователи считали, что гендиректор частной фирмы Зыков в 2012 году заключил с вузом договор на поставку нового авиатренажера за 358 млн рублей. Затем он нашел в Канаде аналогичный подержанный тренажер за 271 млн рублей, договорился о его обновлении и поставил его вузу под видом нового, получив от университета полную стоимость по контракту.

Источник в правоохранительных органах также сообщал ТАСС, что после обысков в начале 2020 года фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями стал проректор по развитию образования и инфраструктуры вуза и по совместительству заведующем кафедрой прикладной математики Яков Далингер. Следователи считали, что он подал в суд иск о возмещении ущерба вузу из-за поставки подержанного тренажера, однако затем отозвал заявление для того, чтобы сохранить приятельские отношения с поставщиками.