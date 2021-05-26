СК возбудил дело после пыток ребенка в приемной семье в Туле

ТУЛА, 26 мая. /ТАСС/. Жительницу Тулы, под опекой которой находятся трое детей, задержали по подозрению в истязании и пытках приемного ребенка 2004 года рождения. Возбуждено уголовное дело, несовершеннолетние изъяты из семьи, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пытки")", - говорится в распространенном релизе.

В пресс-службе отметили, что 40-летняя женщина-опекун задержана по подозрению в совершении преступления, решается вопрос об ее аресте.

По данным следствия, у жительницы Тулы под опекой находятся трое несовершеннолетних детей. В период с сентября 2019 года по 7 апреля 2021-го мальчик 2004 г. р. неоднократно подвергался избиению. "Также он подвергался пыткам, находясь длительное время против своей воли в кладовке и туалете квартиры в целях наказания", - добавили в пресс-службе.

Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия. Все трое несовершеннолетних в настоящее время изъяты из семьи.