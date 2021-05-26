Застреливший бывшую жену москвич предстанет перед судом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Житель Москвы, застреливший в конце 2020 года жену из ревности, предстанет перед судом, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Кунцевским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК РФ. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кунцевский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 декабря 2020 года мужчина встретил свою бывшую супругу на парковке бизнес-центра на Беловежской улице и во время ссоры из-за ревности выстрелил ей в голову из пистолета. Женщина скончалась в больнице.

Мужчина частично признал вину, заявив, что не хотел убивать бывшую жену. Сейчас он находится под стражей.