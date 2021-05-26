В Японии заявили, что судно "Амур" в ближайшее время будет оставаться в порту Момбэцу

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Российский траулер "Амур", который в среду утром столкнулся с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8", в ближайшее время будет оставаться в японском порту Момбэцу. Сроки, когда он сможет его покинуть, в настоящее время не определены, сообщили ТАСС в отделе береговой охраны Японии портового города Момбэцу.

"В настоящее время сроки, когда судно будет отпущено, совершенно не определены. Поскольку в рамках расследования ожидаются различные процедуры, думаем, что в ближайшее время судно останется в Момбэцу", - отметил собеседник агентства.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что в рамках расследования инцидента рассматривается возможная халатность, повлекшая за собой смертельный исход. Отмечалось, что 27 мая в Момбэцу будет направлен следователь из комитета по транспортной безопасности.

В генеральном консульстве РФ в Саппоро ТАСС сообщили, что российский рыболовный траулер "Амур", который ранее столкнулся с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8" в Охотском море, в настоящее время находится в японском порту Момбэцу, куда и следовал изначально с коммерческим грузом. В российском дипломатическом представительстве подчеркнули, что находятся в постоянно контакте с правоохранителями Японии и никакой информации о задержании или предъявлению каких-либо обвинений экипажу российского траулера не поступало. В генконсульстве уточнили, что члены экипажа "Амура" за помощью не обращались.