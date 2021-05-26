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В Курске девятилетний ребенок погиб после удара током во время прогулки

Инцидент случился после того, как девочка взялась рукой за металлическое ограждение

КУРСК, 26 мая. /ТАСС/. Девятилетняя девочка погибла в Курске после прогулки во дворе дома, во время которой коснулась металлического ограждения и получила удар током. По факту происшествия проводится проверка, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Железнодорожном округе во дворе дома девятилетняя девочка получила поражение тела электрическим током. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что девочка в момент происшествия находилась во дворе дома со старшим братом. Школьницу ударило током после того, как она взялась рукой за металлическое ограждение. От полученных травм девочка умерла в больнице.

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