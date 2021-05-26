Суд приговорил к трем годам колонии экс-депутата Госдумы Волчека за мошенничество

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, признав его виновным в покушении на мошенничество на €1,5 млн. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, экс-парламентарий осужден на три года колонии.

"Волчек Денис Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание [в виде лишения свободы] сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Второй фигурант дела, бизнесмен Зураб Плиев, также заключил сделку со следствием. Его дело слушается в Пресненском суде.

Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание подсудимыми вины и дачу ими показаний, которые могут изобличить других фигурантов дела или раскроют другие преступления. Он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон.

О деле

Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля прошлого года из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу о вымогательстве. Они были арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Волчек вину отрицал, Плиев дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Дело расследует ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за 1,5 млн евро (из которых при передаче посреднику оказались настоящими около 8 млн рублей) решить вопрос с уголовным делом о хищении 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.

По данным источника ТАСС, заявителем и потерпевшим по делу Волчека является Андрей Розов - бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс". Розов ранее был потерпевшим по аналогичному уголовному делу. Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы на различные сроки. По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.