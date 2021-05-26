Защита обжаловала арест главного инженера водоканала, задержанного после ЧП под Таганрогом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Защита бывшего главного инженера таганрогского водоканала Юрия Полякова направила жалобу на постановление Ленинского районного суда о его аресте на два месяца. Об этом сообщила ТАСС адвокат Инна Трифонова.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Во вторник в пресс-службе Ленинского районного суда ТАСС сообщили, что Поляков арестован до 20 июля. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По словам директора Таганрогского водоканала Евгения Плетменцева, следователи провели на предприятии выемку документов.

"Жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сдана в суд. Мы просим избрать в отношении Полякова иную, более мягкую меру пресечения", - сказала собеседница агентства.

Согласно тексту жалобы, которая есть в распоряжении ТАСС, Поляков подозревается в нарушении правил промышленной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Защита настаивает на том, что в соответствии с диспозицией ст. 217 УК РФ уголовно наказуемым считается нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов. "Если нарушение правил безопасности совершены вне таких объектов, то действия виновного лица подлежат квалификации по иным статьям УК РФ. Объект, на котором произошел несчастный случай, не относится к опасным производственным объектам", - указала адвокат в направленной в суд жалобе.

По мнению защиты, выводы суда об обоснованности подозрений в отношении Полякова являются преждевременными и не основанными на материалах дела. "В настоящее время не установлено ни факта нарушения указанных правил, ни причинно-следственной связи с наступившими последствиями", - говорится в тексте жалобы.