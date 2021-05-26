Суд в Костромской области назначил хозяйке фермы штраф после нападения волчицы на ребенка

ТАСС, 26 мая. Суд в Костромской области назначил предпринимателю штраф в размере 50 тыс. рублей, признав ее виновной в оказании небезопасных услуг после нападения волчицы на ребенка. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Волчица, содержащаяся в вольере на ферме в Костромской области, напала на шестилетнюю девочку во время экскурсии по хозяйству в июне 2020 года. По факту получения ребенком травм СК возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

"В ходе судебного разбирательства по уголовному делу обвиняемая добровольно возместила причиненный моральный вред потерпевшей в сумме 250 тыс. рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела судом принято решение о назначении женщине судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что на ферме отсутствовало дополнительное ограждение вольера с волчицей, обеспечивающее безопасное расстояние от животного до посетителей. В результате в ходе одной из экскурсий волчица агрессивно отреагировала на присутствие людей и схватила 6-летнего ребенка за ногу. После происшествия девочку доставили в больницу со рваной раной ноги и прооперировали.