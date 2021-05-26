CNN: власти Калифорнии ищут обстрелявшего около 100 автомобилей на трассах

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Полиция Калифорнии ведет поиски одного или нескольких злоумышленников, обстрелявших за последний месяц - предположительно, из пневматического оружия - около ста автомобилей на нескольких оживленных скоростных трассах в южной части этого штата. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Как рассказал телеканалу сотрудник местной дорожной полиции Джей Санчес, в ходе этих инцидентов - в округах Лос-Анджелес, Ориндж и Риверсайд - небольшую травму получил один человек, но некоторые автомобили были сильно повреждены, так как остались без лобовых стекол. Патрульный отметил, что лишь по счастливой случайности пока обошлось без серьезных аварий с человеческими жертвами, так как эти трассы являются скоростными, и повреждение стекла или покрышки чревато опасными ДТП.

В полиции сообщили, что поиски злоумышленника осложняются тем, что обстрелы фиксировались в различных районах и в разное время суток, хотя преимущественно утром, поэтому правоохранители пока даже не могут установить место, откуда велась стрельба - с обочины дорог, с эстакад над ними или, возможно, из самого автомобильного потока.

Власти очень рассчитывают в начатом расследовании на помощь водителей, пользующихся этими трассами, и предупреждают их о необходимости проявлять повышенную бдительность на участках, где были зафиксированы обстрелы.