В Нижегородской области осуждены депутаты из Балахны по делу о мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Двое депутатов совета депутатов Балахнинского городского округа Нижегородской области осуждены на три года и два года и шесть месяцев по делу в мошенничестве при продаже коммунальных сетей Балахнинской коммунальной компании. Об этом сообщает в среду пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Приговором суда 42-летнему подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с выполнением управленческих функций, в коммерческих и некоммерческих организациях, сроком на два года. 47-летнему подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Одного из депутатов признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), второго - в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере").

По версии следствия, осенью 2017 года один из подсудимых, находясь в преступном сговоре со вторым подсудимым (исполнителем), предоставил свои данные, необходимые для заключения договора купли-продажи тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города Балахны и выступил в качестве продавца в сделке с ООО "Балахнинская коммунальная компания". При этом стоимость имущества существенно завысили. В результате сделки компании причинен имущественный вред в общем размере, превышающем 23,5 млн рублей. "Оба подсудимых являются депутатами совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области первого созыва. Противоправные действия выявлены и пресечены в ходе совместных действий следователей СК и оперативных сотрудников УФСБ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на предварительном расследовании вину в совершении инкриминируемых преступлений оба фигуранта признали. Причиненный вред возместили. Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года один из фигурантов дела был задержан и арестован.