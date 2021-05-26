Аварийные службы Ставрополя перешли на круглосуточный режим после сильного ливня

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Аварийные службы Ставрополя переведены на круглосуточный режим работы для расчистки города после сильного ливня, который привел к подтоплениям дорог, дворов и садовых товариществ. За сутки в городе выпала почти месячная норма осадков, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"За последние сутки выпала почти месячная норма осадков. Больше всего от стихии пострадала юго-западная часть города. <…> Перед аварийными службами была поставлена задача в кратчайшие сроки провести весь комплекс мер по ликвидации подтоплений. Они будут работать в круглосуточном режиме до полного устранения всех последствий стихии", - говорится в сообщении.

Городская диспетчерская служба приняла более 40 обращений о подтоплениях, в том числе многоквартирных домов. "В течение ночи большую их часть отработали. В настоящее время продолжается откачка воды из подвала в доме 84/4 по улице Доваторцев. Управляющие компании занимаются составлением актов и определяют размер ущерба", - пояснили в администрации.

Жители Ставрополя выкладывают в соцсетях фото и видеозаписи нескольких подтопленных дорог. На них видно, как вода поднималась выше порогов автомобилей, а некоторые заглохшие машины приходилось вручную выталкивать с подтопленных участков.

"По информации специалистов, основная причина скопления воды на проспекте Российском и улице 45-я параллель не в засоренной ливневой канализации, которую тщательно прочистили весной, а в наносе стихией земли, веток, листвы с прилегающих полей на ливневые решетки. Они не давали возможности быстро принять большие потоки воды. Поэтому основные силы коммунальных служб были брошены на их расчистку. Здесь и на примыкающих улицах работы проводились всю ночь", - говорится в сообщении.