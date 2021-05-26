Голландский суд завершил предварительное производство по делу MH17

ГИЛЗЕ-РЕЙН /Нидерланды/, 26 мая. /ТАСС/. Голландский суд завершил предварительное производство по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Последним этапом процесса стал осмотр в среду судьями реконструкции и собранных на месте крушения обломков самолета, состоявшийся в среду на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах.

Как отметила отвечающая за связи с прессой судья Мария Кнейфф, осмотр был важен с точки зрения того, чтобы судьи могли получить собственное представление. "В конечном счете, именно судьям предстоит ответить на вопросы [о виновности или невиновности обвиняемых], - подчеркнула она. - И осмотр реконструкции важен для этого".

Следующий этап - рассмотрение дела по существу, которое начнется 7 июня.