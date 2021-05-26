В Дагестане ливни повредили более 70 домостроений

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Ливни повредили 70 домостроений в пяти населенных пунктах Хунзахского района Дагестана, нарушено энергоснабжение. Об этом сообщили в среду в региональном ГУ МЧС.

"В результате выпадения обильных осадков в виде ливневого дождя на территории республики (преимущественно в горных районах) сложилась следующая оперативная обстановка. В Хунзахском районе в пяти населенных пунктах: Тагада, Уздал Россо, Кахикал, Гоцатль Малый и Гоцатль Большой пострадали от воды 70 домостроений (частичная утрата имущества), местами подмыты внутрисельские дороги, было нарушено энергоснабжение", - рассказали в МЧС по Дагестану.

"В селах Урхучи, Цунимаха, Аметерк, по информации от ЕДДС Акушинского района, предварительно, подтоплены 12 жилых домов, местами подмыты внутрисельские дороги, повреждены частные огороды", - добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что участки дорог повреждены в результате ливней в нескольких горных районах Дагестана.