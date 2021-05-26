В России с начала года в ДТП погибли почти 180 детей в возрасте до 16 лет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Почти 180 детей в возрасте до 16 лет погибли в автоавариях в России с начала года, еще 5,5 тыс. получили травмы, сообщила представитель ГИБДД Ольга Позднякова на онлайн-лектории по ПДД для школьников.

"С начала года произошло более 5,6 тыс. ДТП с участием детей до 16 лет. В них погибли 177 и 5,5 тыс. получили травмы. Если сравнить эти цифры с аналогичным периодом прошлого года, то отмечается рост по всем показателям аварийности с участием детей", - сказала она. По ее мнению, рост аварийности в этом году может быть связан с отменой карантинных мер.

Позднякова отметила, что серьезной проблемой остаются аварии с участием детей на пешеходных переходах. Чаще всего, в 70% случаев, в них виноваты водители, но примерно каждое четвертое подобное ДТП происходит по вине детей, которые переходят дорогу на красный свет. При этом доля аварий, случившихся по вине детей, из года в год увеличивается, подчеркнула представитель ГИБДД.

Ранее замглавы ГУОБДД МВД России Олег Понарьин сообщал, что с января по апрель на дорогах России погибли более 150 детей, что является крайне неприемлемой цифрой.