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Прокуратура утвердила и передала в мировой суд дело Соболь о нарушении санитарных норм

По словам адвоката Владимира Воронина, представитель прокуратуры сказал, что дело направят в мировой суд

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста в Москве в отношении юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд", - сказал он. По мнению адвоката, дело должен рассматривать Тверской районный суд. "Но представитель прокуратуры сказал, что дело направят в мировой суд", - пояснил адвокат.

В апреле дела в отношении Соболь и еще нескольких участников были выделены в отдельное производство. Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции также стали брат Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО- иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.

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