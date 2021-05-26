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Кризис на Украине

СК РФ возбудил дело по факту гибели жителя Донбасса при обстреле украинскими военными

По данным следствия, 24 мая военнослужащие Вооруженных сил Украины и других воинских формирований обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в поселке шахты "Трудовская"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели мирного жителя при обстреле украинскими военнослужащими Донбасса. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - сказала она.

По данным следствия, 24 мая военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований обстреляли из гранатометов объекты гражданской инфраструктуры, расположенные по улице Луговского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка. В результате погиб 65-летний мирный житель.

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