Бывшего топ-менеджера Ростеха Лалетину арестовали по новому обвинению в получении взятки

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Аллу Лалетину, которая находилась под домашним арестом по делу о мошенничестве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Лалетиной предъявлено новое обвинение в получении особо крупной взятки.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля 2021 года в отношении Аллы Лалетиной, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере")", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Ранее Лалетина работала в компании "Сибур". В ноябре 2013 года она была назначена на должность начальника правового управления госкорпорации "Ростех", с июля 2014 года была начальником корпоративно-правового департамента, с октября 2015 года - директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации. Согласно данным из открытых источников, с 29 ноября 2013 года Лалетина является председателем Третейского суда при Ростехе, ее муж - бывший советник главы Ростеха и бывший генеральный директор компании "Нацимбио". По словам ее адвоката, Лалетина не признает вину.