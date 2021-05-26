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Суд в Воронеже приговорил к 1,5 года колонии экс-полицейского за ДТП с гибелью пешехода

Бывший сотрудник полиции сбил на служебной машине насмерть 69-летнюю женщину

ВОРОНЕЖ, 26 мая. /ТАСС/. Суд в Воронеже приговорил к 1,5 года колонии-поселения бывшего полицейского, который во время выезда на служебной машине насмерть сбил на пешеходном переходе 69-летнюю женщину. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Приговором суда мужчина осужден к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщал ТАСС, 9 ноября 2020 года 34-летний сотрудник одного из отделов полиции Воронежа на служебном автомобиле с включенными маячком и звуковым сигналом спешил на выезд, но на Ленинском проспекте у дома № 189 на пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину. Женщина от полученных травм погибла на месте. По факту ДТП в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

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