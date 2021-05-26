В Тобольске обнаружили разлив нефтепродуктов на площади около 400 кв. м

ТЮМЕНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Тобольская прокуратура организовала проверку по факту разлива, предположительно, нефтепродуктов на площади около 400 кв. м в подгорной части Тобольска, сообщила прокуратура Тюменской области.

"Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту разлива, предположительно, нефтепродуктов в подгорной части г. Тобольска на площади около 400 кв. м. На место происшествия выезжал заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев со специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Был произведен осмотр территории, взяты пробы почвы и воды в реке Иртыш", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, размер ущерба, причиненного окружающей среде, а также приняты необходимые меры прокурорского реагирования.