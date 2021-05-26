На побережье в Туапсе продолжают фиксировать загрязнение после разлива нефти

ТАСС, 26 мая. Специалисты продолжают фиксировать загрязнение нефтепродуктами побережья в Туапсе после ликвидации в акватории Черного моря последствий разлива, заявила ТАСС в среду глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Очистка водной акватории произошла достаточно быстро, а вот на берегах мы фиксируем загрязнение достаточно емкое [нефтепродуктами]", - сказала Радионова, не уточнив площадь загрязнения берега.

Она добавила, что специалисты Росприроднадзора не ожидают массовой гибели животных и птиц из-за разлива нефтепродуктов и рассчитывают на серьезное наказание для виновных в совершении незаконной врезки в глубоководный выпускной канализационный коллектор, что, по предварительной версии, стало причиной разлива.

"Тот, кто это сделал, сделал это осознанно. Наверное, думали, что такое пятно, когда оно идет глубоко в море, никто не заметит. Но это глупо - думать, что нефтепродукт не всплывет наверх и никто его не увидит. [Поступок демонстрирует] полное отсутствие уважения к экологии, незнание физики, химии", - резюмировала она.

Во вторник в Туапсе почти в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов, масляные пятна в море были ликвидированы. По предварительным данным, нефтепродукты могли попасть в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора в результате незаконной врезки.

По факту загрязнения акватории Черного моря в порту Туапсе возбуждено административное дело в отношении МУП "ЖКХ города Туапсе". Площадь загрязнения акватории Черного моря составляла 1 134 427 кв. м.