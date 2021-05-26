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В Москве задержали главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии и его заместителя

Как уточнил источник, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следователи задержали начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева и его заместителя Александра Швецова. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, высокопоставленным офицерам предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали Воробьева Сергея Ивановича и его заместителя Швецова Александра Владимировича. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия)", - рассказал собеседник агентства. Деталей уголовного дела источник не привел.

В пресс-службе Басманного суда Москвы уточнили ТАСС, что следствие просит арестовать росгвардейцев. Заседание по избранию им меры пресечения начнется в ближайшее время.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

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