Мужчина в состоянии наркотического опьянения умер в магазине в Подмосковье

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. В Подмосковье мужчина в состоянии наркотического опьянения устроил дебош в магазине, после чего умер. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"26 мая в помещении магазина в поселке Калинина Люберецкого городского округа местный житель, находящийся в состоянии наркотического опьянения, вел себя неадекватно, скидывал с полок алкогольные напитки. Двое покупателей, находящихся в магазине, остановили мужчину: удерживая за руки, положили его на пол. В какой-то момент мужчина перестал подавать признаки жизни", - сообщила Врадий.

По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия проведен осмотр, опрошены свидетели и сотрудники магазина. "Согласно полученному заключению эксперта, мужчина скончался от отравления неустановленным наркотическим веществом", - добавила представитель ГСУ.