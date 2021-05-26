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В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль въехал в остановку

По предварительным данным, пострадал один человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Автомобиль въехал в остановку на Кутузовском проспекте в Москве после столкновения с другим автомобилем, в результате ДТП пострадал один человек, находившийся на остановке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В 17:05 мск на Кутузовском проспекте, дом 8, произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них в сторону остановки общественного транспорта. По предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в момент происшествия на остановке", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что одна из машин, участвующих в этом ДТП - такси.

"Автомобиль такси ехал по выделенной полосе на Кутузовском проспекте и совершил столкновение с автомобилем, поворачивающим направо. От удара одна из машин выезжает на тротуар, где совершает наезд на пешехода на остановке общественного транспорта", - сказали в главке.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

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