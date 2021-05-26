Экс-замглавы УФСИН Тамбовской области получил срок за мошенничество

ТАМБОВ, 26 мая. /ТАСС/. Суд признал виновным в мошенничестве бывшего замглавы УФСИН по Тамбовской области. Учитывая, что подсудимый уже осужден за взяточничество и должностные преступления, он проведет в колонии строгого режима девять с половиной лет, сообщает в среду управление СК РФ по Тамбовской области.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника регионального УФСИН России. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

С учетом наказания по предыдущему приговору экс-замглавы УФСИН окончательно назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей и с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

По данным СК, фигурант дела ввел в заблуждение мужчину, сын которого отбывал наказание в одном из исправительных учреждений области, пообещав, что окажет содействие в его условно-досрочном освобождении. За это он получил от отца осужденного деньги в размере 1,1 млн рублей. Чтобы создать видимость взятых на себя обязательств, фигурант организовал заключение соглашения об оказании юридической помощи по УДО между родственниками осужденного и "высококвалифицированным" адвокатом, оплатив из полученных денег лишь сумму в размере 100 тыс. рублей. Не дождавшись освобождения сына, родственники осужденного обратились в полицию.