Адвокат Сапеги подал жалобу в СК Белоруссии на ее задержание

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Защита гражданки России Софии Сапеги подала жалобу на ее задержание в Следственный комитет Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС в среду адвокат задержанной Александр Филанович.

"Адвокатом подана жалоба в центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь на задержание Софии. Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания", - сказал он.

Филанович пояснил, что по Уголовно-процессуальному Кодексу Белоруссии "данная жалоба подлежит рассмотрению в течение двух суток в суде на закрытом заседании". "Адвокат в жалобе настаивал на обязательной явке Софии на судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания", - сказал Филанович. Он уточнил, что копия жалобы передана в следственный изолятор для вручения Сапеге.

Кроме того, адвокат задержанной сообщил, что не смог в среду встретиться с подзащитной в СИЗО, но попытается сделать это 27 мая. "В дело вступило еще два адвоката. Разрешения на посещение получены двумя адвокатами в 10:00 и 17:00. На момент прибытия адвоката с разрешением в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла четыре человека. Из-за отсутствия свободных кабинетов адвокат на свидание с Софией Сапегой не попал", - пояснил Филанович.