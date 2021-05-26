В Китае два тигра загрызли сотрудника зоопарка и сбежали из вольера

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Два тигра напали на сотрудника зоопарка в китайском городе Наньян (провинция Хэнань) и сбежали из вольера. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, инцидент произошел во вторник утром. Сотрудник зоопарка вошел в вольер, чтобы покормить животных, однако тигры напали на него и попытались сбежать. Прибывшие на место сотрудники полиции закрыли зоопарк и эвакуировали жителей окрестных домов.

После нескольких неудачных попыток поймать диких кошек полиция застрелила животных. Сотрудник зоопарка был госпитализирован и позже умер в больнице.

Как установила полиция, тигры принадлежали цирку города Сучжоу, который сдал животных в аренду зоопарку для привлечения посетителей. Полиция устанавливает детали произошедшего.