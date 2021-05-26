Опасные вещества в малых дозах обнаружили на площадке "Усольехимпрома" в Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Три группы особо опасных веществ обнаружены на площадке бывшего завода "Усольехимпрома" в Усолье-Сибирском Иркутской области, где расположен очаг химического загрязнения, сообщил журналистам в среду руководитель Центра спектральных исследований (ЦСИ) Новосибирского института органической химии СО РАН Дмитрий Половяненко.

Новосибирский институт органической химии (НИОХ) СО РАН является координационным центром Стокгольмской конвенции в РФ, согласно которой в стране запрещено использование ряда химических веществ, в том числе пестицидов, опасных для живой природы и здоровья человека. Особо опасные вещества, запрещенные к обращению по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, обнаружили специалисты ЦСИ.

"Мы определили в целом состав растворов и определили точное содержание веществ хлорорганических, которые являются особо опасными. Их содержание - сотые доли на дециметр кубический. <…> У нас было три группы веществ, которые мы нашли, из списка [запрещенных веществ] по конвенции - это пестициды и хлорированные соединения. [Среди них] полихлорид бифенил - это вообще яд, который в малом количестве вызывает большое отравление организма", - пояснил Половяненко.

Он добавил, что обнаруженные вещества запрещены к производству и применению в России. "Поскольку это яды, их нужно извлекать, складировать и рекультивировать", - пояснил ученый, добавив, что малые дозы веществ позволяют утилизировать их быстрее. Он отметил, что лабораторией ЦСИ методом масс-спектрометрии было проанализировано порядка 400 проб почвы с территории "Усольехимпрома". По словам Половяненко, это необходимо для построения карты загрязнения и последующей утилизации отходов.

Об "Усольехимпроме"

Крупный очаг химического загрязнения остался в Усолье-Сибирском после закрытия комбината "Усольехимпром". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке расположен очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.