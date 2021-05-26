Суд Москвы арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воробьева Сергея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ. Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

В ближайшее время вопрос об избрании меры пресечения будет решен в отношении его заместителя Александра Швецова.

Как сообщалось, следователи Главного следственного управления Следственного комитета России в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали Воробьева и Швецова, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия").

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в свою очередь прокомментировал ТАСС задержание высокопоставленных офицеров ведомства. По его словам, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также осуществляется взаимодействие со следственными органами.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.