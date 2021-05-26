Власти Китая выплатят семьям погибших в ультрамарафоне атлетов по $147 тыс.

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Организаторы ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу и местные власти предложили семьям погибших в забеге спортсменов денежную компенсацию в 950 тыс. юаней (около $147,7 тыс.). Об этом в среду сообщило издание "Шаньдун шанбао".

Как пишет газета, проект соглашения редакции предоставила семья одного из погибших. Согласно тексту документа, средства будут предоставлены страховой компанией, организатором марафона, а также МЧС и правительством провинции Ганьсу. Бенефициарами могут быть супруги, дети или родители спортсменов.

По данным издания, многие родственники считают размер компенсации недостаточным. По меньшей мере трое из четырех опрошенных родственников погибших заявили о том, что не стали подписывать соглашение.

"Мы думаем, что виной всему не стихийное бедствие, а человеческий фактор. 21 человек погиб, для скольких семей они были главными кормильцами?", - приводит издание слова одного из родственников.

О гонке

Ультрамарафон в уезде Цзинтай в провинции Ганьсу стартовал в субботу в высокогорном ландшафтном парке "Хуанхэ шилинь" (дословный перевод "каменный лес Хуанхэ"). Дистанция в 100 км проходила по труднодоступной и малонаселенной горной местности на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. Всего в забеге принимали участие 172 спортсмена.

Когда атлеты находились на участке от 20-го до 31-го км трассы, погода неожиданно сильно испортилась: температура упала, поднялся шквалистый ветер, пошел холодный дождь, временами переходящий в град.

Марафон был приостановлен, а местные власти начали поисково-спасательную операцию, в ней приняли участие около 700 представителей экстренных служб. К утру воскресенья они обнаружили 151 спортсмена, из которых восемь человек получили ранения, а также тела 21 погибшего.