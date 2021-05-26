При обрушении шахты в Гане погибли три человека

ТАСС, 26 мая. По меньшей мере три человека погибли при обрушении шахты в Центральной области Ганы. Об этом информировало в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Джо Донкор, директор Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями Центральной области, сообщил агентству, что инцидент произошел на заброшенной шахте крупной горнодобывающей компании в населенном пункте Бреман. "Нам удалось найти три тела: мужчины, женщины и молодой девушки", - заявил он и предположил, что, судя по обнаруженному на месте оборудованию, под землей могут находиться еще более сорока человек.

Донкор также заявил, что находившиеся в шахте люди отправились туда после того, как прекратила работу целевая группа по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых. Нелегальные горняки воспользовались сложившимися условиями, чтобы спуститься в карьеры в поисках золота.

Работающие на месте спасатели намерены продолжать операцию, пока не обнаружат оставшихся в шахте людей или их тела.