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AFP: более 150 пропавших при крушении судна в Нигерии считаются погибшими

К настоящему моменту только 20 человек были найдены живыми

ТАСС, 26 мая. Более 150 человек, пропавших без вести после опрокидывания перегруженной лодки, на борту которой находилось около 180 пассажиров, на реке Нигер в северо-западной части Нигерии, считаются погибшими. Об этом сообщает в среду Agence France-Presse со ссылкой на заявление местных властей.

"На данный момент только 20 человек были найдены живыми, четверо мертвы, а остальные 156 пропавших считаются утонувшими", - сказал репортерам представитель управления водных путей Юсуф Бирма. Он также заявил, что вместимость судна была значительно меньше 180 мест.

В предыдущих отчетах местные власти информировали о 20 выживших и 140 пропавших без вести. Как сообщил представитель администрации района местного самоуправления Нгаски в штате Кебби Абдуллахи Бухари Вара, судно также перевозило мешки с песком, добытым на кустарном золотом руднике поблизости.

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