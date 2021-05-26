AFP: более 150 пропавших при крушении судна в Нигерии считаются погибшими

ТАСС, 26 мая. Более 150 человек, пропавших без вести после опрокидывания перегруженной лодки, на борту которой находилось около 180 пассажиров, на реке Нигер в северо-западной части Нигерии, считаются погибшими. Об этом сообщает в среду Agence France-Presse со ссылкой на заявление местных властей.

"На данный момент только 20 человек были найдены живыми, четверо мертвы, а остальные 156 пропавших считаются утонувшими", - сказал репортерам представитель управления водных путей Юсуф Бирма. Он также заявил, что вместимость судна была значительно меньше 180 мест.

В предыдущих отчетах местные власти информировали о 20 выживших и 140 пропавших без вести. Как сообщил представитель администрации района местного самоуправления Нгаски в штате Кебби Абдуллахи Бухари Вара, судно также перевозило мешки с песком, добытым на кустарном золотом руднике поблизости.