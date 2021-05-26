СК возбудил дело по факту избиения подростка на детской площадке в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании после того, как житель Гатчинского района Ленинградской области избил 11-летнего подростка на детской площадке. Об этом сообщило в среду следственное управление СК РФ по Ленобласти.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области, инцидент произошел во вторник вечером. На детской площадке на улице Строителей в поселке Сиверский женщина сделала замечание подросткам. У них возник конфликт, после чего в него вмешался супруг женщины, который нанес одному из подростков травмы. После этого подросток обратился в больницу за медпомощью.

В среду полицейские разыскали и доставили мужчину в отдел. В настоящее время он задержан на основании ст. 91 УПК, следователи намерены ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.

Как сообщили журналистам в прокуратуре Ленинградской области, ведомство начало проверку по факту данного инцидента.