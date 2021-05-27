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В Дагестане задержали мать погибших при пожаре в Избербаше детей

Еще два ребенка пострадали

МАХАЧКАЛА, 27 мая./ТАСС/. Следователи задержали жительницу Дагестана в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после пожара в городе Избербаш, в котором погибли два ребенка, еще двое пострадали. Об этом в четверг сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Дагестану 31-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Обвиняемая задержана в порядке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СК.

Возгорание в квартире, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома на улице Гамидова в Избербаше, произошло 25 мая примерно в 10:40 мск. По версии следствия, 31-летняя жительница республики ненадлежащим образом исполняя обязанности по воспитанию своих детей, будучи ранее дважды привлеченной к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, оставила без присмотра четырех малолетних детей и заперла металлическую входную дверь квартиры на замок, устройство которого не позволяло детям самостоятельно открыть его изнутри в случае необходимости, и уехала на работу в село Первомайское Каякентского района. Находившиеся в квартире двое детей в возрасте трех и пяти лет погибли на месте в результате удушья от продуктов горения. Еще двое детей в возрасте восьми и девяти лет были доставлены в больницу.

Уточняется, что в отношении несовершеннолетних детей обвиняемой решается вопрос о назначении опеки (попечительства).

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств вины обвиняемой.

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