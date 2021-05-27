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В Еврейской АО изъяли оружие и боеприпасы у местного жителя

Он хранил две единицы огнестрельного оружия и 300 штук боеприпасов

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Пограничники в Еврейской автономной области изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы к нему у местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"При проведении следственных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в н. п. Камышовка Смидовичского района Еврейской автономной области у гражданина РФ из незаконного оборота изъяты оружие и боеприпасы. Местный житель хранил в нежилом помещении две единицы огнестрельного оружия и почти 300 штук боеприпасов к ним", - говорится в распространенном релизе.

Изъятое оружие направили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Хабаровскому краю, проводится разбирательство.

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