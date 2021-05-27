Японская сторона проводит разбирательства по инциденту со столкновением судов у Хоккайдо

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Капитан российского траулера "Амур" участвует в разбирательствах по делу об инциденте со столкновением с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8" на добровольной основе, никаких уведомлений о его аресте на данный момент не поступало. Об этом сообщили в четверг ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

"Японская сторона в настоящее время проводит разбирательства, к ним привлекают капитана траулера "Амур". Ночует при этом он на судне. Его статус на данный момент не определен, уведомлений об аресте с японской стороны не поступало. Японская сторона подтвердила, что он участвует в разбирательствах на добровольной основе", - отметили в дипломатическом представительстве.

Судно "Амур" не удерживается японской стороной, добавили в дипмиссии.