Три человека пострадали в драке футбольных болельщиков в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Трое участников драки во время футбольного матча в городе Артеме Приморского края обратились за медицинской помощью, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по региону. Полиция задержала еще четверых болельщиков.

"В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о том, что в районе стадиона "Энергия", расположенном на улице Днепростроевской, происходит драка. Между болельщиками произошел конфликт, переросший в драку. В результате трое мужчин обратились в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как установили в полиции, матч между футбольными командами "Энергия-Димир" и Краевой спортивной школой Олимпийского резерва с правоохранительными органами и администрацией Артемовского городского округа организаторы не согласовали. В отдел полиции доставлены активные участники конфликта - жители Владивостока в возрасте 23, 19, 18 и 16 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на срок до семи лет.

Также составлены административные протоколы по части 2 статьи 20.32 КоАП РФ ("Нарушение организатором спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при официальных спортивных соревнованиях, повлекшее причинение вреда здоровью человека") в отношении директора и тренера спортивной школы. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей.