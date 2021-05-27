Паводок в Приамурье нанес ущерб дорогам региона на сумму более 1,2 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Амурской области оценили ущерб, нанесенный в 2021 году паводком дорожному фонду, в 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Амурской области из-за паводковой ситуации и состояния дорог комиссией по чрезвычайным ситуациям введен региональный режим чрезвычайной ситуации. По данным министерства транспорта региона, повреждено почти 297 участков автомобильных дорог протяженностью 336 км, разрушены два моста и 14 водопропускных труб.

"Участки [дорог] обследованы, составлены акты и подготовлены сметы, объем разрушений превышает 1,2 млрд рублей, ущерб уточняется, так как ситуация ухудшается в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий на территории области в ближайшие дни", - цитирует пресс-служба министра транспорта Амурской области Александра Зеленина.

Он уточнил, что подготовлено обращение в Министерство транспорта РФ на совместное обследование дорог и составление актов, что будет являться основанием для выделения федеральной помощи. Сейчас восстановительные работы ведутся в рамках контрактов по содержанию дорог.

Кроме того, по данным правительства области, в регионе подтопленными остаются 22 приусадебных участка: в селе Овсянка Зейского района - пять, в селе Февральское Селемджинского района - 11 и в Сковородинском районе - шесть.

Амурская область ежегодно страдает от наводнений из-за подъема уровня рек по причине большого количества выпавших осадков, а также из-за переувлажнения почвы. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.