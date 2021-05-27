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Силовики проводят обыск в доме мэра Оренбурга

Другие подробности не приводятся

ОРЕНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят оперативные мероприятия в доме главы Оренбурга Владимира Ильиных. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Да, оперативные мероприятия проводятся у мэра города. Участвуют сотрудники полиции и ОЭБиПК", - сказал источник.

Подробности не сообщаются.

18 мая в администрации Оренбурга также прошли оперативные мероприятия, были опрошены сотрудники мэрии, в том числе заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Золотарева. По данным пресс-службы администрации Оренбурга, обыски прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также в коммунальных муниципальных организациях "Биоз", "Комсервис", "Оренбургсервис". При этом претензии, требования или обвинения никому не были предъявлены.

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