{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Индии пять человек погибли в результате циклона "Яас"

Власти ожидают, что стихия ослабнет в ближайшие 12 часов

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в среду в восточных индийских штатах Одиша и Западная Бенгалия от падения деревьев и обрушения домов в результате удара мощного тропического циклона "Яас".

Как сообщает в четверг агентство ANI, по предварительным данным, четверо человек стали жертвами циклона в Одише и один в Западной Бенгалии.

В Одише четырехметровые волны и сильные дожди затопили около 130 деревень в прибрежных и низменных районах. Главный министр штата Навин Патнаик поручил обеспечить продовольствием и питьевой водой жителей пострадавших населенных пунктов и принять меры по восстановлению транспортного сообщения и электроснабжения с прибрежными районами.

Власти Западной Бенгалии сообщили, что от удара стихии в штате пострадали около 10 млн человек. "Яас" привел к разрушению жилых домов, затоплению дорог, циклон нанес ощутимый урон различным секторам сельского хозяйства.

По данным Метеорологического департамента Индии, к вечеру среды циклон "Яас" потерял силу, ожидается, что он окончательно ослабнет в ближайшие 12 часов.

Теги
Индия
В Японии начали обследовать судно, которое столкнулось с российским траулером
Для инспекции в порт Момбэцу прибыл следователь из комитета транспортной безопасности страны, передает агентство Kyodo
Читать полностью