{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На севере Петербурга нашли тело мужчины

Оно было найдено в лесополосе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Закопанное в землю тело мужчины, которое было связано веревкой, нашли в лесополосе на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В лесу возле 1-й Утиной улицы откопали тело мужчины с веревкой на шее, ноги связаны", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ)". По предварительной информации, мужчина - иностранец. Подозреваемых в убийстве разыскивают.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца в Калининграде
Читать полностью