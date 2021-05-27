На севере Петербурга нашли тело мужчины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Закопанное в землю тело мужчины, которое было связано веревкой, нашли в лесополосе на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В лесу возле 1-й Утиной улицы откопали тело мужчины с веревкой на шее, ноги связаны", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ)". По предварительной информации, мужчина - иностранец. Подозреваемых в убийстве разыскивают.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.