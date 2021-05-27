В Петербурге автобус врезался в столб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, где пассажирский автобус врезался в столб, выросло до пяти человек. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате ДТП пострадал водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров", - сказал представитель ведомства. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

На месте аварии работают полицейские и сотрудники главка МЧС по Петербургу. Автобус, который наехал на фонарный столб, пытаются поставить на землю.

Авария, по данным главка МВД, произошла около 10:00 мск.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Петербурга, по факту происшествия начата проверка. "Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе при проведении медицинского освидетельствования водителя", - сказала представитель надзорного ведомства.

В новость были внесены изменения (10:59 мск) - меняется число пострадавших и источник.